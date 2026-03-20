Волгоградцев к концу недели накроет мощная магнитная буря

Волгоградцев к концу рабочей недели ждет новый «виток» магнитных бурь. Их первые отголоски метеозависимые горожане могут ощутить уже сегодня.

— Ночью около 4 часов на графиках солнечного ветра появились первые явные признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите Земли. Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это, почти наверняка, лишь вопрос времени, — рассказывают специалисты Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН. — Всего к планете до конца недели должно прийти от 2 до 3 выбросов, а, значит, в течение сегодняшнего дня ожидается выход на магнитные бури уровня G2-G3.

После «односерийной» бури волгоградцев ждет и более продолжительные возмущения. По предварительным прогнозам, они растянутся на 6 суток.

— Точный график предсказать сложно, так как перед нами непростое событие с большим количеством внешних факторов, включая влияние корональных дыр, — признают в лаборатории солнечной активности. — Вспышечная активность за сутки заметно снизилась. Попытка нового роста может начаться на следующей неделе.

Фото Павла Мирошкина.