В Ростовской области ввели ограничения на вывоз молока, мяса и скота

В Ростовской области ввели ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения, а также поголовья животных с территории региона. Причиной запрета стала напряженная эпизоотическая обстановка по инфекционным заболеваниям животных в некоторых регионах страны.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области ввели ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения, а также поголовья животных с территории региона. Причиной запрета стала напряженная эпизоотическая обстановка по инфекционным заболеваниям животных в некоторых регионах страны.

«С целью подтверждения эпизоотического благополучия региона, а также снятия ограничений по вывозу проводятся усиленные мониторинговые исследования в хозяйствах всех форм собственности», — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Кроме того, специалисты проведут перепись всего поголовья животных для вакцинации и недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний. В минсельхозпроде отметили, что ограничения не повлияют на работу перерабатывающих предприятий АПК.

«На сегодняшний день производственные мощности перерабатывающих предприятий Дона продолжают принимать весь объем произведенного молока внутри региона», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 11 марта в двух районах области был объявлен карантин в связи с выявлением особо опасного заболевания животных.

В Семикаракорском районе очаг выявили в хуторе Сусат, но ограничения распространились также на хутора Костылевка и Новоромановский. Дополнительно ограничения ввели в радиусе пяти километров от очага: в хуторах Слободской, Калинин, Сараи, Ажинове, Карповке, Семикаракорск и поселке Привольный.

Карантин также действует в Багаевском районе. На период действия карантина запрещен вывоз молочной продукции, оборот некоторых продуктов животноводства и кормов. Селянам запрещено лечить заболевших животных.