В Воронеже выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

21 марта.

Театр оперы и балета.

18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00 | Комедия «Дуры мы, дуры… “| 16+

Никитинский театр.

14:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | СИМФОДЖАЗ. «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

15:00 | Музейная программа «Запомниться навсегда» | 14+

МТС Live Холл.

19:00 | Концерт группы «Крематорий» | 12+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+

22 марта.

Театр оперы и балета.

15:00 | Камерный концерт «XX век в музыке» | 6+

18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00, 18:00 | Комедия «Дуры мы, дуры… “| 16+

Никитинский театр.

18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Театр «Кот».

15:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

18:00 | «Мгновения» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

МТС Live Холл.

20:00 | Стендап-концерт Виктории Складчиковой | 18+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.