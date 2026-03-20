В Воронеже выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев

21 марта.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00 | Комедия «Дуры мы, дуры… “| 16+
Никитинский театр.
14:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | СИМФОДЖАЗ. «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
15:00 | Музейная программа «Запомниться навсегда» | 14+
МТС Live Холл.
19:00 | Концерт группы «Крематорий» | 12+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+
22 марта.
Театр оперы и балета.
15:00 | Камерный концерт «XX век в музыке» | 6+
18:00 | Балет «Хрустальный дворец» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00, 18:00 | Комедия «Дуры мы, дуры… “| 16+
Никитинский театр.
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Театр «Кот».
15:00 | «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+
18:00 | «Мгновения» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
МТС Live Холл.
20:00 | Стендап-концерт Виктории Складчиковой | 18+
