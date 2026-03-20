Белые медведи в красноярском зоопарке открыли купальный сезон

Питомцы парка флоры и фауны «Роев ручей» — белые медведи Урсула и Ермак — открыли купальный сезон. Сотрудники зоопарка почистили бассейны в вольерах хищников и наполнили их водой. Несмотря на нестабильную весеннюю погоду, питомцы уже сейчас проводят в воде большую часть своего времени. Для них «моржевание» — дело привычное, — поделились в пресс-службе «Роева ручья». Фото: пресс-служба парка флоры и фауны «Роев ручей» Медведи активно плавают, ныряют, играют в воде. У Урсулы появилась весенняя забава. Завидев посетителей, она пытается с разбегу плюхнуться в бассейн, чтобы поднять брызги и окатить зрителей водой, — рассказали в «Роевом ручье». Фото: пресс-служба парка флоры и фауны «Роев ручей»