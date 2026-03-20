Калининградские таможенники передали военным конфискованный у нарушителя беспилотник

Калининградские таможенники передали военным конфискованный беспилотник — для нужд СВО. Аппарат был обнаружен в багаже 39-летнего калининградца, который ехал в Литву. Технику он не стал декларировать, хотя она не является товаром для личного пользования и полежит таможенному декларированию. Аппарат в итоге обратили в федеральную собственность.