Калининградские таможенники передали военным конфискованный у нарушителя беспилотник

Технику изъяли на границе с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Калининградские таможенники передали военным конфискованный беспилотник — для нужд СВО. Аппарат был обнаружен в багаже 39-летнего калининградца, который ехал в Литву. Технику он не стал декларировать, хотя она не является товаром для личного пользования и полежит таможенному декларированию. Аппарат в итоге обратили в федеральную собственность.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что речь идет о кейсе с новым беспилотником, аккумуляторными батареями, пультом дистанционного управления, соединительным проводом и деталями. Техника потянула на 138.2 тыс рублей.