В Красноярском крае составят реестр ответственных предпринимателей

«В законе прописаны ссылки на конкретные документы, содержащие стандарты, на которые может ориентироваться бизнес. Это карта социально ответственного бизнеса, разработанная совместно с прокуратурой края, стандарт общественного капитала, созданный вместе с Агентством стратегических инициатив, и ЭКГ-рейтинг, действующий по всей России (“Экология”, “Кадры”, “Государство”). Важно, что в закон Красноярского края вошли региональные приоритеты: семейноцентричность, производительность труда и иные направления, обозначенные губернатором края. Оценка будет проводиться не только по федеральным стандартам, но и с учётом их применения в Красноярском крае, а также общественной пользы от деятельности компаний — в первую очередь крупных и средних», — отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.