В Красноярском крае составят реестр ответственных предпринимателей

В Красноярском крае во втором чтении Законодательное Собрание приняло закон о развитии ответственного ведения бизнеса.
В России уже два года внедряются стандарты ведения предпринимательской деятельности. В 2024 году появился «Индекс деловой репутации», определяющий уровень благонадёжности, социальной и экологической ответственности предприятий по трем направлениям: «Экология», «Кадры», «Государство» (ЭКГ-рейтинг). В декабре 2025 года — Стандарт общественного капитала бизнеса. Они пришли на смену западным рейтингам и стандартам.
С инициативой создать региональный закон в этой сфере выступил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев. В законе определены принципы ответственного бизнеса, среди них, в частности, семейноцентричность, повышение производительности труда и межнационального согласия. Предприятия, которые соблюдают перечисленные в документе принципы, попадут в соответствующий реестр.
Между первым и вторым чтением депутаты Законодательного Собрания обсудили закон с предпринимательскими союзами и сообществами, проработали его с органами прокуратуры и исполнительной властью.
Это позволило расширить меры поддержки, которые могут быть предоставлены предприятиям, получившим статус ответственных субъектов. Сейчас в список включены информационно-консультационная помощь, содействие в организации выставок, конкурсов, форумов и конференций, сокращение сроков рассмотрения обращений в различных ведомствах, приоритетное право на получение господдержки в рамках краевых программ.
Спикер краевого парламента Алексей Додатко отметил, что при подготовке законопроекта проделана значительная работа, в документе учтена специфика Красноярского края. При этом важно интегрировать его положения в отраслевую политику при определении приоритетов государственной поддержки с учётом показателей, демонстрируемых компаниями-лидерами.
«В законе прописаны ссылки на конкретные документы, содержащие стандарты, на которые может ориентироваться бизнес. Это карта социально ответственного бизнеса, разработанная совместно с прокуратурой края, стандарт общественного капитала, созданный вместе с Агентством стратегических инициатив, и ЭКГ-рейтинг, действующий по всей России (“Экология”, “Кадры”, “Государство”). Важно, что в закон Красноярского края вошли региональные приоритеты: семейноцентричность, производительность труда и иные направления, обозначенные губернатором края. Оценка будет проводиться не только по федеральным стандартам, но и с учётом их применения в Красноярском крае, а также общественной пользы от деятельности компаний — в первую очередь крупных и средних», — отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
Он пояснил, что после принятия закона органы исполнительной власти утвердят нормативные акты о порядке учёта результатов рейтингования при оказании мер поддержки и взаимодействии с бизнесом.