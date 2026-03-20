Юные дарования Дона блеснули на губернаторском балу. В старинном особняке известного ростовского благотворителя Павла Крамера прошёл губернаторский бал, гостями которого стали одарённые школьники региона.
Почётными гостями праздника были первый заместитель губернатора Алексей Господарев, министр образования региона Тамара Шевченко, директор Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ Елена Козловская.
Организатором события выступила ростовская образовательная площадка «Источник знаний».
На бал были приглашены школьники, продемонстрировавшие выдающиеся результаты в изучении истории и иностранных языков — дисциплин, фундаментальных для международной и дипломатической карьеры.
«Через образование, знание истории, языков и культур разных народов, через дипломатию и преемственность традиций важно укреплять межнациональное согласие. Вы — наше будущее, поэтому дерзайте!» — отметил Алексей Господарев.
Гости вечера — ученики из различных образовательных учреждений города и области — исполнили классические танцы: вальс, полонез, падеграс и кадриль.
Наиболее активным и успешным участникам мероприятия вручили благодарственные письма от министерства образования Ростовской области.
От лица главы региона педагоги истории и обществознания получили региональные награды за профессионализм, преданность делу и внедрение инновационных методов в учебный процесс.