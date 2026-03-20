Пиццерия в центре Перми закрывается после 10 лет работы

Владельцы кафе пиццерии «Флорентинец» (ранее — «Lombardia»), расположенного на улице Пермская, 50, сообщили в социальных сетях о прекращении работы заведения.
Пиццерия открылась в Перми десять лет назад с акцентом на итальянскую кухню. С начала 2026 года заведение присоединилось к ряду местных точек общепита, принявших решение о прекращении работы.
Заведение закроется 1 апреля. Владельцы кафе приглашают пермяков успеть насладиться блюдами напоследок. Основными причинами массовых закрытий предприятий общепита становятся увеличение налоговой нагрузки, рост стоимости аренды, снижение покупательной способности населения, а также изменение потребительских привычек.