Пиццерия в центре Перми закрывается после 10 лет работы

Заведение итальянской кухни прекращает свою деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы кафе пиццерии «Флорентинец» (ранее — «Lombardia»), расположенного на улице Пермская, 50, сообщили в социальных сетях о прекращении работы заведения.

Пиццерия открылась в Перми десять лет назад с акцентом на итальянскую кухню. С начала 2026 года заведение присоединилось к ряду местных точек общепита, принявших решение о прекращении работы.

Заведение закроется 1 апреля. Владельцы кафе приглашают пермяков успеть насладиться блюдами напоследок. Основными причинами массовых закрытий предприятий общепита становятся увеличение налоговой нагрузки, рост стоимости аренды, снижение покупательной способности населения, а также изменение потребительских привычек.