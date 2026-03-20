Нижегородка София Межинская завоевала золото на этапе мировой серии по плаванию

Среди взрослых спортсменов наша землячка выиграла золото и серебро на дистанциях 100 метров брассом и 200 м комплексом соответственно. На дистанции 100 вольным стилем она стала второй и среди взрослых, и среди юниоров. Также в обоих зачётах София была третьей в заплыве на 100 м баттерфляем. Наконец, у Межинской ещё есть юниорская бронза на дистанции 50 м вольным стилем.