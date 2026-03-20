Призеры Паралимпиады 2026 и их тренеры получили подарки от красноярского Фанпарка «Бобровый лог»

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» подарил призерам Паралимпиады 2026 и их личным тренерам безлимитные ски-пассы.
XIV Зимние Паралимпийские Игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для России они стали историческим событием — впервые за 12 лет команда российских спортсменов выступила под национальным флагом, с гимном страны и достигла триумфа. Команда из 6 параатлетов сумела заработать 12 медалей, восемь из которых — золотые. Среди призеров был и красноярец Алексей Бугаев.
В Фанпарке отмечают, что яркая победа Алексея Бугаева в очередной раз напомнила, что за каждой медалью стоит упорный труд на родных склонах.
Поэтому все призеры Олимпийских и Паралимпийских игр прошлых лет, которые родились в регионе или представляли Красноярский край, а также их тренеры получат право на бесплатные пожизненные безлимитные годовые абонементы на пользование канатными дорогами. Это позволит зимой кататься на склонах Фанпарка, а летом — гулять по оборудованным тропам и посещать нацпарк «Красноярские Столбы».
«Мы гордимся нашими спортсменами, которые прославляют нашу страну на международной арене. “Бобровый лог” всегда был и остаётся местом, где рождаются победы. Для нас большая честь поддерживать героев спорта и дарить им возможность в любое время возвращаться на склоны, которые помнят их первые спуски. Мы рады встречать в Фанпарке всех, кто защищал честь страны, независимо от дисциплины. Каждый призер — легенда, и мы хотим, чтобы спортсмены знали: их победы нас вдохновляют! Также хотим отметить колоссальный вклад тренеров наших спортсменов, поэтому мы подготовили безлимитные ски-пассы не только для чемпионов, но и для их наставников», — отметил первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
Для Фанпарка этот шаг — знак благодарности выдающимся спортсменам и подтверждение статуса «Бобрового лога» как неотъемлемой части спортивного ландшафта Красноярского края. Комплекс много лет поддерживает развитие спорта: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по горнолыжному спорту и сноуборду.
Инициатива приурочена к 20-летию Фанпарка, которое «Бобровый лог» встречает новыми достижениями и проектами. Комплекс продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру, подтверждая статус одного из ведущих центров горнолыжного спорта и туризма в Сибири.