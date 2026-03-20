Минздрав прорабатывает включение в ОМС профгигиены полости рта детям

Это поможет выявлять проблемы с зубами на ранних стадиях и снижать потребность в дорогостоящем лечении.

Источник: Нижегородская правда

Министерство здравоохранения РФ изучает возможность добавления профессиональной гигиены полости рта в перечень бесплатных медицинских услуг для детей. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова в ответе на запрос депутатов Госдумы, передаёт ТАСС.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» обратились в Минздрав с предложением включить профессиональную чистку зубов для детей в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). По их мнению, такая мера должна быть ежегодной и включать снятие зубного налёта и нанесение фторсодержащих препаратов.

В своём обращении депутаты указали, что, несмотря на наличие бесплатных стоматологических программ, услуга профессиональной гигиены часто не предоставляется детям старше 3−4 лет. Они считают, что это поможет выявлять проблемы с зубами на ранних стадиях и снижать потребность в дорогостоящем лечении.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время ведомство совместно с Федеральным фондом ОМС и специалистами прорабатывают это предложение.

Ранее сайт Pravda-nn.ru публиковал советы стоматолога, как сохранить здоровую улыбку надолго.