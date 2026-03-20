В Красноярске вручили первый региональный маткапитал, оформленный в проактивном формате (видео)

Получателем первого в Красноярском крае регионального материнского капитала, оформленного в проактивном формате, стала семья Анастасии и Сергея Хренковых, у которых недавно родился третий ребенок.
Как рассказали в министерстве соцполитики, благодаря принятым две недели назад поправкам в краевом законодательстве, которые упрощают получение маткапитала, процесс был быстрым, без подачи заявлений и хождений по инстанциям. Многодетной семье не нужно самостоятельно собирать необходимый пакет документов, данные о рождении детей автоматически загружаются в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Специалисты соцзащиты самостоятельно отслеживают тех, кто имеет право на получение регионального маткапитала, и оформляют сертификаты без участия родителей.
«Было очень неожиданно, когда нам позвонили и сообщили, что нам уже оформлен региональный маткапитал. Мы, безусловно, знали о такой мере поддержки и предполагали подать на неё пакет документов чуть позже. Очень здорово, что всё назначили без нашего участия. Этот сертификат мы планируем направить на улучшение жилья», — поделилась Анастасия Хренкова.
Напомним, в Красноярском крае региональный материнский капитал назначается в двух случаях: при рождении первого ребенка женщиной до 23 лет включительно (в дополнение к федеральному маткапиталу) и при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году размер регионального материнского капитала составляет 106 200 рублей и 196 470 рублей соответственно. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.
Мероприятия по упрощению для граждан, особенно для семей с детьми, процессов обращения за теми или иными льготами и выплатами находятся на особом контроле губернатора. Ранее, в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Государство для людей» проактивный формат предоставления был введен в отношении выплат на близнецов, ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей и компенсации им за пополнение базовых поездок по социальной карте.
Подробная информация об актуальных мерах социальной поддержки населения, в том числе и семьям с детьми, размещена на сайте министерства социальной политики и в электронном сервисе «Социальный кодекс».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.