В Красноярске вручили первый региональный маткапитал, оформленный в проактивном формате (видео)

Напомним, в Красноярском крае региональный материнский капитал назначается в двух случаях: при рождении первого ребенка женщиной до 23 лет включительно (в дополнение к федеральному маткапиталу) и при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году размер регионального материнского капитала составляет 106 200 рублей и 196 470 рублей соответственно. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.