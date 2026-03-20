Эксперт Богачев: уровень G4 при магнитной буре в течение суток почти невозможен

Максимальный уровень составит G2-G3, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Максимальный уровень мощности магнитной бури, которая ожидается на Земле в течение суток, составит G2-G3, тогда как достижение уровня G4 и выше практически невозможно. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

На данный момент, как отметил Богачев, подтверждается приход первых облаков плазмы к Земле. «При этом магнитное поле реагирует пока с задержкой, и к бурям это не привело, но в течение суток они, конечно, начнутся», — сказал он.

«Достижение магнитной бури уровня G4 и выше практически невозможно. Это крайне редкие события: за весь прошлый год было зафиксировано всего три таких случая. Максимальный уровень магнитной бури ожидается G2-G3», — подчеркнул эксперт.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».