В Омской области суд запретил опасные ледовые переправы через Иртыш

В Тевризском районе Омской области ограничили движение транспорта по несанкционированным ледовым переправам через Иртыш. Решение приняли после иска транспортной прокуратуры.
Проверка показала, что местные жители и лесопромышленные предприятия длительное время пользовались самовольными переправами. При этом администрация района не вводила никаких ограничений, несмотря на наличие альтернативных и более безопасных маршрутов.
Омская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет запретить движение по таким переправам. Суд иск удовлетворил.
После этого орган местного самоуправления ограничил доступ транспортных средств к опасным участкам.