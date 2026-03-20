В Омской области суд запретил опасные ледовые переправы через Иртыш

Транспортная прокуратура считает, что несанкционированная ледовая переправа опасна.

Источник: Om1 Омск

В Тевризском районе Омской области ограничили движение транспорта по несанкционированным ледовым переправам через Иртыш. Решение приняли после иска транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что местные жители и лесопромышленные предприятия длительное время пользовались самовольными переправами. При этом администрация района не вводила никаких ограничений, несмотря на наличие альтернативных и более безопасных маршрутов.

Омская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет запретить движение по таким переправам. Суд иск удовлетворил.

После этого орган местного самоуправления ограничил доступ транспортных средств к опасным участкам.