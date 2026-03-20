На месторождении Ведуга в Красноярском крае готовятся к запуску фабрики

Горнорудная компания «Амикан» (входит в структуру «Полиметалла») вышла на проектную добычу на месторождении Ведуга в Северо-Енисейском округе. Сейчас здесь ведётся накопление сырья для будущей переработки, сообщили в правительстве Красноярского края.
В карьере работают 27 единиц большегрузной техники, шесть экскаваторов и семь буровых установок. В 2026 году объём выемки горной массы составит 35 млн тонн, из которых 1 млн тонн — руда.
Проект реализуется при государственной поддержке. По решению правительства края он включён в перечень региональных инвестиционных проектов. Власти помогали с оформлением земельных участков и созданием дорожной инфраструктуры.
На площадке уже запущены центральная аналитическая лаборатория и ремонтно-механические мастерские, обустроен вахтовый посёлок. На предприятии сформирован профессиональный коллектив. В производственные процессы внедрены цифровые решения, включая автоматизированную систему диспетчеризации. Это повышает эффективность и безопасность труда.
Сама обогатительная фабрика находится на стадии подготовки к пуско-наладочным работам. Ввод объекта в эксплуатацию позволит начать переработку упорной руды. Запуск планируется во второй половине 2026 года.
