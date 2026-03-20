В Пермском крае новым судьям вручили удостоверения

Удостоверения подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки судей.

Источник: Комсомольская правда

20 марта 2026 года в Пермском краевом суде состоялась торжественная церемония вручения удостоверений судьям, недавно назначенным на федеральные должности. Назначения были проведены на основании указа президента России Владимира Путина № 93 от 16 февраля 2026 года.

Удостоверения получили:

— Андрей Зюзиков — председатель Октябрьского районного суда Пермского края;

— Ксения Каробчевская — заместитель председателя Дзержинского районного суда Перми;

— Оксана Ильиных — судья Орджоникидзевского районного суда Перми;

— Евгений Васильев — судья Березниковского городского суда;

— Василий Бермес — судья Краснокамского городского суда;

— Наталья Шерстобитова — судья Кунгурского городского суда;

— Анастасия Карпова — судья Чусовского городского суда.

Отмечается, что удостоверение, подписанное главой государства, подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки судей и доверие со стороны государства.

Председатель краевого суда Александр Суханкин, вручая документы, поздравил назначенных судей и пожелал им успешной работы, крепкого здоровья и достижения высоких результатов в сфере правосудия.