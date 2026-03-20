Спрос на литературу об Иране вырос на треть за год, показало исследование

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Продажи художественной литературы об Иране выросли на 30% по сравнению с 2025 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса «Литрес.».
«Книжный сервис “Литрес” изучил спрос на художественную литературу об Иране. Выручка (по всем моделям монетизации) с продажи романов, посвященных жизни в этой стране, в 2026 году (01.01.2026−18.03.2026) увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом год назад (01.01.2025−18.03.2025)», — говорится в сообщении.
Рейтинг самых популярных художественных произведений возглавляет роман Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай», отметили в пресс-службе. В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин», написанный как протест против положения женщины в Иране. Четвертой стала «Книга судьбы» Паринуш Сание, роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времен правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает пятерку лидеров повесть Садека Хедаята «Слепая сова» — сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.
В «Литрес» добавили, что увеличение спроса на художественную прозу, посвященную жизни в Иране или истории этого государства, можно назвать поступательным: в 2025 году выручка на 14% превысила показатели 2024 года.