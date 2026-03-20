Научный центр планируют построить на Гребном канале до конца 2030 года

Новый научно-исследовательский центр будет построен на берегу Гребного канала в Нижнем Новгороде. Его расположат в районе Печерской Слободы, между заведениями общепита. Завершение строительства намечено на конец 2030 года. Такие сведения содержатся на официальном сайте регионального Минграда.

В феврале текущего года Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области одобрило градостроительную документацию, включающую проект планировки и межевания участка под будущий центр. Общая площадь территории составляет 8,4 гектара. Реализация проекта будет осуществлена в один этап.

Предполагается, что здание научного центра будет трехэтажным, общей площадью примерно 4670 квадратных метров. Подземный уровень здания будет оборудован парковкой на 20 машиномест, а на прилегающей территории появится еще 15 парковочных мест под открытым небом. Территория вокруг объекта будет благоустроена.

Важно отметить, что на схеме, прилагаемой к проекту планировки, также обозначено кафе, находящееся в стадии строительства, напротив «Белого паруса». Скорее всего, речь идет о ресторане, строительство которого началось более 10 лет назад, поскольку разрешение на его ввод в эксплуатацию было оформлено в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что на укрепление берега нижегородского Гребного канала выделят 4,5 млрд рублей.