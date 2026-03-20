Нарколог Тюрин: самый опасный алкоголь поражает почки и зрение

Эксперт пояснил, какие напитки приводят к летальному исходу.

Волгоградцам, которые планируют покупки алкоголя, стоит быть особенно внимательными. Самый опасный для здоровья — нелегальный алкоголь. Об этом предупредил нарколог Андрей Тюрин.

По словам врача, именно суррогатные спиртные напитки чаще всего приводят к тяжелым отравлениям. Каждую неделю в реанимацию поступают пациенты с серьезными последствиями после их употребления.

Главная опасность контрафакта в том, что вместо этанола в нем могут быть метанол или другие токсичные вещества — сивушные масла, альдегиды. Метиловый спирт — сильный яд. Он поражает почки и зрительный нерв.

Даже 50−100 граммов такой жидкости могут привести к необратимой слепоте или летальному исходу. Тюрин подчеркивает: риск купить опасный суррогат есть всегда, когда алкоголь продается без маркировки, в неположенных местах или по подозрительно низкой цене.

Волгоградцам стоит помнить: экономия на спиртном может обернуться потерей здоровья. При первых признаках отравления — тошноте, головокружении, нарушении зрения — нужно немедленно вызывать скорую.

