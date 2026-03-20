Евгений Семенов: «Эта связь выдержала испытания временем»

«Вхождение Крыма и Севастополя в состав России 12 лет назад — это не интеграция, потому что события 2014 года — это не создание новой системы», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
"Стоит напомнить, что под интеграцией в системе международных отношений принято понимать добровольное объединение отдельных элементов в некую общность. В теории международного права допускаются два типа классификации процесса: интеграция-объединение и интеграция-присоединение. Но основная идея (мотив, цель) интеграции — это создание новой системы.
Вхождение Крыма и Севастополя в состав России 12 лет назад — это не интеграция, потому что события 2014 года — это не создание новой системы. Система, связывающая Крым и Россию, была создана в XVIII столетии. Эта связь выдержала испытания временем, войнами, она защищена трудом огромного количества людей со всей России. Более 240 лет назад в Крыму возник и покрыл себя неувядаемой славой город русских моряков Севастополь.
Полагаю, что события «Крымской весны» следует называть воссоединением, а не интеграцией, потому что произошло соединение частей системы, которые были ранее разрознены, в единое целое. Разница между воссоединением и интеграцией в том, что первая врачует боль от разрыва родственных связей, а вторая направлена на создание связей новых. При интеграции неуместно вспоминать про «камень-гранит, что русскою кровью омыт», а при воссоединении — это высшая национальная ценность".