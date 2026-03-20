Михаил Рыхтик: «Пришло время говорить о новых пространствах»

«Нет никаких сомнений в том, что абсолютное большинство граждан России воспринимает Крым частью России», — считает доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы Михаил Рыхтик, оценивая, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
«Когда я писал первое предложение, мне очень хотелось не использовать слово “частью”, ибо Крым — это Россия. Зачем нужно заострять вопрос об особом характере отношений одного региона России с другим? Молодое поколение, наверняка, будет по особому воспринимать роман “Остров Крым”. Задача нашего поколения — сохранить и передать любовь к тому, что есть часть нашей судьбы: “Бахчисарайский фонтан”, “Севастопольские рассказы”, “Улица младшего сына” и др.
Полагаю, что наступило время другого пространственного восприятия мирополитического устройства. Границы подвижны, они служат человеку, обеспечивая интересы общества, а не наоборот. Предлагаю на следующий год, в дни крымского референдума, провести в Севастополе фестиваль Российского полуострова, обратив внимание на непростую и яркую историю Крымского, Кольского полуострова, Камчатки и Ямала. Уверен, профессиональный разговор историков, антропологов, археологов, геологов, политологов, экономистов позволит расширить границы и определить нестандартные каналы экономических и культурных взаимодействий таких уникальных регионов нашей России. Пришло время говорить о новых пространствах".