Эксперт Богачев: почти неделю в РФ будут повышенные шансы наблюдать полярные сияния

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Повышенная возможность наблюдения полярных сияний над территорией России, предварительно, сохранится до 24 марта на фоне нестабильной геомагнитной обстановки. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
В течение суток на Земле ожидается начало магнитной бури, вызванной приходом облака плазма. Богачев напомнил, что общая продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки, вероятно, составит до 5−6 дней — предварительно до 24 марта.
«Полярные сияния с хорошей точностью прогнозируются только за полчаса. На большие сроки можно только сказать благоприятные для них условия или нет. В данному случае возможности наблюдения [полярных сияний над территорией России] будут повышенными весь этот период. Но утверждать, что это будет каждый день, нельзя», — отметил ученый.