«С точки зрения исторической перспективы вхождение Крыма в состав России — это надежда для многих народов, которые чувствуют себя пасынками нового мирового порядка», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, оценивая, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
"Как вчера помню события Крымской весны, восстановление исторической справедливости, когда полуостров вновь встретился с большой Россией. Воссоединение Крыма и Севастополя с исторической Родиной произошло органично, достойно, без надрыва и суеты. Объединение не стало простой математической суммой — приращением территории и увеличением численности населения. Произошла эффективная и глубокая интеграция Крыма и Севастополя в политическое, правовое, экономическое и культурное пространство России. В значительной мере это было подготовлено самой историей: Крым всегда помнил, что он — часть России.
С точки зрения исторической перспективы вхождение Крыма в состав России — это надежда для многих народов, которые чувствуют себя пасынками нового мирового порядка. Единство Крыма и России — это вопрос не только духовности, сохранения исторического кода, но и национальной безопасности. Тот, кто владеет Севастополем, во многом контролирует Черное море. Учитывая активность недружественных государств, эта благодатная земля вполне могла быть использована как плацдарм для размещения иностранных флотилий и сухопутных контингентов, что просто невозможно себе представить. К счастью, теперь и не нужно".