Федор Сосенков: «Крым всегда помнил, что он — часть России»

Нижегородские эксперты оценивают, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.

«С точки зрения исторической перспективы вхождение Крыма в состав России — это надежда для многих народов, которые чувствуют себя пасынками нового мирового порядка», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, оценивая, удалась ли интеграция Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.

"Как вчера помню события Крымской весны, восстановление исторической справедливости, когда полуостров вновь встретился с большой Россией. Воссоединение Крыма и Севастополя с исторической Родиной произошло органично, достойно, без надрыва и суеты. Объединение не стало простой математической суммой — приращением территории и увеличением численности населения. Произошла эффективная и глубокая интеграция Крыма и Севастополя в политическое, правовое, экономическое и культурное пространство России. В значительной мере это было подготовлено самой историей: Крым всегда помнил, что он — часть России.

С точки зрения исторической перспективы вхождение Крыма в состав России — это надежда для многих народов, которые чувствуют себя пасынками нового мирового порядка. Единство Крыма и России — это вопрос не только духовности, сохранения исторического кода, но и национальной безопасности. Тот, кто владеет Севастополем, во многом контролирует Черное море. Учитывая активность недружественных государств, эта благодатная земля вполне могла быть использована как плацдарм для размещения иностранных флотилий и сухопутных контингентов, что просто невозможно себе представить. К счастью, теперь и не нужно".

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
