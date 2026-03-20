Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета

В октябре замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что в стране с заболеванием борются около шести миллионов человек. И с каждым годом число растет. По его словам, это общемировая тенденция. Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, если россияне не поменяют свои установки, к 2030 году каждый второй взрослый будет жить с избыточной массой тела, что является прямой дорогой в том числе к сахарному диабету.