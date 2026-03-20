Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», — сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
Во многом проблема связана с пищевыми привычками населения, добавила вице-премьер.
В октябре замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что в стране с заболеванием борются около шести миллионов человек. И с каждым годом число растет. По его словам, это общемировая тенденция. Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, если россияне не поменяют свои установки, к 2030 году каждый второй взрослый будет жить с избыточной массой тела, что является прямой дорогой в том числе к сахарному диабету.