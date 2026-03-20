«Спонсирование недружественного государства»: мошенники украли у пенсионерки из Калининграда 7,2 миллиона

лишилась всех многолетних накоплений. Женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госорганизаций. Злоумышленники убедили калининградку, что с её счета якобы уходят деньги за границу, и обвинили её в спонсировании недружественного государства.
Запугав уголовной ответственностью и финансовыми потерями, они предложили единственный выход: срочно перевести все сбережения на некий «безопасный» счет для проверки.
Пенсионерка поверила и перевела мошенникам по указанным реквизитам более 7 200 000 рублей. Только после этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Следователи ОМВД России по Ленинградскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция напоминает: понятия «безопасный счет» не существует, а настоящие сотрудники госорганов никогда не требуют переводов и не запугивают уголовными делами по телефону.