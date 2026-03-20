В Москве начали тестировать посадку на поезд по биометрии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Посадка в поезд по биометрии тестируется на Ярославском вокзале Москвы, пока без участия пассажиров, сообщается в материалах Минтранса РФ в распоряжении РИА Новости, и комментарии министерства.
«Апробация механизма подтверждения личности при посадке на поезд и авиарейс без паспорта (Ярославский вокзал, “Пулково”)», — говорится в материалах Минтранса РФ к итоговой коллегии.
Представитель Минтранса пояснил РИА Новости, что это тестирование посадки по биометрии пока не для пассажиров.
Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России — испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщали в декабре 2025 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Исходя из расписания РЖД, которое изучило РИА Новости, с Ярославского вокзала отправляется часть поездов в Иваново и Нижний Новгород, а также «Ласточки» в Кострому.
Пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов запустят аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» в 2026—2027 годах, говорили журналистам в аппарате Григоренко.