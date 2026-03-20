Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Татарстана погасил 8-миллионный долг после угрозы потери автомобилей

Под арест попали три машины.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бавлинского района Татарстана полностью погасил задолженность свыше 8 миллионов рублей после того, как судебные приставы начали подготовку его автомобилей к продаже на торгах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по РТ.

В отношении должника было возбуждено 18 исполнительных производств. Поскольку мужчина не погасил задолженность в установленный срок, сумма обязательств увеличилась еще на 552 тысячи рублей.

У должника имелось три транспортных средства, находившихся в залоге. Два автомобиля он передал судебным приставам добровольно, однако третий попытался скрыть. Машину обнаружили и арестовали.

Впоследствии мужчина спрятал уже арестованные автомобили, что повлекло составление новых административных протоколов и создало риск возбуждения уголовного дела за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Только после того, как сотрудники УФССП приступили к подготовке транспортных средств к продаже с публичных торгов, должник принял решение полностью погасить задолженность.