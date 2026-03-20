Санитарка из Большеречья через суд доказала право на досрочную пенсию

Большереченский районный суд обязал Отделение Социального фонда включить в льготный стаж местной жительнице периоды ее работы в инфекционном отделении районной больницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.
Поводом для иска стал отказ в досрочном назначении пенсии. Женщина обратилась в клиентскую службу в июне 2025 года с более чем 10-летним стажем в учреждениях здравоохранения, но чиновники исключили из льготного стажа периоды ее работы с 1994 по 2008 год санитаркой-уборщицей и санитаркой-буфетчицей в инфекционном отделении. Основание — якобы недостаточно доказательств, что она непосредственно обслуживала больных.
В суде истица подробно рассказала о своей работе: убирала палаты, в том числе туберкулезный бокс, меняла белье, участвовала в санитарной обработке пациентов и дезинфекции. Суд изучил трудовую книжку, приказы, лицевые счета и уточняющие справки и пришел к выводу, что женщина действительно была занята на этих работах полный день.
Суд удовлетворил иск, обязав Соцфонд включить спорные периоды в спецстаж и назначить пенсию с 16 июля 2025 года. Областной суд оставил решение в силе.
