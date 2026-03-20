Мэр Омска следит за судьбой кленовой аллеи

В Омске продолжается подготовка к переносу краснолистных клёнов с олимпийской аллеи. О ходе работ рассказал мэр Сергей Шелест, подчеркнув, что деревья выкапывают максимально бережно и готовят к отправке на временное хранение в муниципальный питомник. Речь идёт о зелёных насаждениях, которые попали в зону благоустройства набережной Тухачевского.
По словам градоначальника, каждому дереву формируют крупный прикорневой ком с запасом, чтобы повысить шансы на успешную пересадку. За процессом следят специалисты городского УДХБ.
Руководитель отдела зелёного хозяйства Яна Бахта пояснила, что поводов для тревоги нет: новое место находится недалеко, а условия там даже комфортнее — участок менее продуваемый.
«Им там точно будет хорошо. За это можно не переживать. Относительно подготовки какой-то особенной, безусловно, мы понимаем, что это взрослые растения. Чем лучший старт они получат при посадке, тем лучше», — отметил специалист.
Подрядчик тоже подчеркнул, что пересадка проходит поэтапно и с соблюдением всех требований. Как рассказал представитель компании Юрий Титовский, перед выкопкой рабочие дополнительно защищают крону и ствол, затем формируют земляной ком, упаковывают его мешковиной и сеткой, а для транспортировки используют крано-манипуляторную установку, мини-погрузчик и мини-экскаваторы.
История с переносом аллеи связана с масштабным обновлением набережной Тухачевского. Ранее в мэрии сообщали, что после завершения благоустройства на территорию вернут 301 дерево, а 74 краснолистных клёна, высаженных в рамках олимпийского проекта, получат новое место на Иртышской набережной. Там они станут частью второй очереди благоустройства пляжа «Центральный-2».