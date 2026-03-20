В лобовом ДТП в Волгограде пострадали трое, включая ребенка

В Волгограде 19 марта произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая 12-летнего ребенка. Инцидент случился в Красноармейском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, около 08:02 утра напротив дома № 51 «г» по проспекту Героев Сталинграда водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Бенц Вито», который ехал навстречу.
В результате мощного удара оба водителя получили травмы. Также пострадала 12-летняя пассажирка «Лады». Всех троих оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности произошедшего и обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.