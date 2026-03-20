Семь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 21 марта

В ближайшую субботу, 21 марта, в краевом центре вновь развернутся традиционные ярмарки выходного дня. На семи торговых площадках, расположенных в разных микрорайонах города, аграрии со всей Кубани предложат покупателям свежую и качественную продукцию собственного производства.
Ассортимент обещает быть богатым: горожане смогут приобрести фермерские сыры, сезонную зелень, свежее мясо и рыбу, а также овощи и фрукты. Торговые ряды будут ждать посетителей с 8:00 до 15:00.
Где развернутся ярмарки 21 марта:
— ул. им. Героя Яцкова, 11;
— ул. им. Дзержинского, 213;
— ул. им. Каляева, 198;
— ул. Бургасская, 31/1;
— ул. Одесская, 48;
— ул. Уральская, 170/7;
— просп. Чекистов, 9.
Как рассказали в мэрии Краснодара, вопросы безопасности остаются в приоритете. На каждой площадке специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют качество товаров, а организаторы следят за строгим соблюдением правил торговли и санитарных норм Роспотребнадзора.