Семь ярмарок выходного дня откроются в Краснодаре 21 марта

В Краснодаре заработают традиционные ярмарки выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшую субботу, 21 марта, в краевом центре вновь развернутся традиционные ярмарки выходного дня. На семи торговых площадках, расположенных в разных микрорайонах города, аграрии со всей Кубани предложат покупателям свежую и качественную продукцию собственного производства.

Ассортимент обещает быть богатым: горожане смогут приобрести фермерские сыры, сезонную зелень, свежее мясо и рыбу, а также овощи и фрукты. Торговые ряды будут ждать посетителей с 8:00 до 15:00.

Где развернутся ярмарки 21 марта:

— ул. им. Героя Яцкова, 11;

— ул. им. Дзержинского, 213;

— ул. им. Каляева, 198;

— ул. Бургасская, 31/1;

— ул. Одесская, 48;

— ул. Уральская, 170/7;

— просп. Чекистов, 9.

Как рассказали в мэрии Краснодара, вопросы безопасности остаются в приоритете. На каждой площадке специалисты ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют качество товаров, а организаторы следят за строгим соблюдением правил торговли и санитарных норм Роспотребнадзора.