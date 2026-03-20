«Бурлаки в Астане»: рабочих, вручную тянущих вагоны LRT, засняли на видео

В соцсети TikTok житель столицы опубликовал видео, на котором видно, как рабочие вручную тянут вагоны LRT. В комментариях увиденное сразу сравнили с картиной «Бурлаки на Волге». Данному видео казахстанцы дали свои названия: «Бурлаки в Астане» и «Бурлаки на LRT».
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в компанию CTS. Там уточнили, что на видео запечатлен момент соединения вагонов после их установки на рельсы. «На данном этапе допускается ручная корректировка положения вагонов для точного сцепления. Все работы выполняются с соблюдением требований безопасности. Это стандартная практика при пусконаладочных работах рельсового транспорта», — заверили в компании.
Напомним, недавно аким Астаны Женис Касымбек сообщил о скором запуске LRT в столице — по его словам, составы будут курсировать в беспилотном режиме.