Жители Хасанского района просят Президента РФ защитить их от тигров

Обеспокоенные жители Хасанского округа Приморья направили обращение к президенту России. Они указывают на неспособность местных и региональных властей защитить их от участившихся выходов амурских тигров и требуют изменить государственную политику: по их мнению, сегодня все усилия направлены исключительно на спасение хищника, а интересы людей остаются на втором плане. Статистика МВД фиксирует рост числа инцидентов, включая нападения со смертельным исходом.