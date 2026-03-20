Жители Хасанского района просят Президента РФ защитить их от тигров

Население приграничных сёл жалуется на бездействие властей и требует законодательно закрепить приоритет человека над сохранением краснокнижного хищника.

Источник: Аргументы и факты

Обеспокоенные жители Хасанского округа Приморья направили обращение к президенту России. Они указывают на неспособность местных и региональных властей защитить их от участившихся выходов амурских тигров и требуют изменить государственную политику: по их мнению, сегодня все усилия направлены исключительно на спасение хищника, а интересы людей остаются на втором плане. Статистика МВД фиксирует рост числа инцидентов, включая нападения со смертельным исходом.

Ситуация в сёлах, расположенных в ареале обитания амурского тигра, по оценкам местных жителей, достигла предела. В коллективном обращении к главе государства они ссылаются на данные краевого МВД: за 2024−2025 годы количество появлений хищников в населённых пунктах и случаев нападений на домашних животных неуклонно росло. Особую тревогу вызывают три зафиксированных за этот период нападения на людей, закончившиеся гибелью пострадавших.

«Мы не понимаем, какие способы защиты существуют для нас и есть ли они вообще», — говорится в документе.

Жители подчёркивают, что региональные власти фактически самоустранились от решения проблемы, а все реализуемые государством меры направлены на сохранение популяции краснокнижного зверя, а не на безопасность населения.

В своём обращении граждане настаивают на законодательном закреплении приоритета жизни и здоровья человека над задачами охраны редких видов хищников. Они выдвигают несколько конкретных требований: разработать и внедрить программы инженерной защиты сельских территорий, создать государственную систему компенсаций за вред, причинённый жизни и здоровью граждан тиграми, а также ввести обязательный механизм возмещения ущерба, нанесённого имуществу.