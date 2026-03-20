Эксперт Бобылев назвал Volga K50 козырем в рукаве возрождённого бренда

Денис Бобылев, обозреватель портала «Китайские автомобили», поделился с «Российской газетой» своим мнением о новом кроссовере Volga K50. Он назвал этот автомобиль очень интересным и отметил, что его появление в линейке возрожденного бренда — важный шаг вперёд.
По словам Бобылева, Volga K50 будет базироваться не просто на Geely Monjaro, а на его обновлённой версии. Это подтверждается наличием амортизаторов с регулируемой жёсткостью среди оснащения новой «Волги».
Эксперт считает, что Volga K50 обладает большим потенциалом, так как Monjaro давно занимает высокие позиции в рейтинге продаж. Если отечественный SUV сможет предложить конкурентоспособную цену, он может добиться коммерческого успеха.
Однако, по мнению Бобылева, стратегия развития Volga вызывает некоторые вопросы. Компания планирует создать отдельную дилерскую сеть, которая не будет связана с Geely. Это может стать серьёзной задачей, так как требует значительных инвестиций, маркетинга и построения сложной системы взаимоотношений.
Бобылев отметил, что предсказать объёмы продаж K50 сейчас сложно. Успех проекта будет зависеть от готовности Volga к масштабным действиям и стабильности производства на заводе.
«Но с точки зрения продукта нижегородская компания действительно имеет на руках “козырь”. Осталось посмотреть, как компания его разыграет», — заключил эксперт.
Ранее сайт Pravda-nn.ru показал, как будет выглядеть первая модель новой «Волги» — кроссовер К50, флагман бренда. Серийное производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года.