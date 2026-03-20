В Башкирии началась акция «Пешеход!»

В Башкирии сегодня стартовала акция «Пешеход!». О начале профилактического мероприятия, направленного на предупреждение ДТП связанных с наездом на пешеходов, объявил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Акция продлится до 6 апреля 2026 года.

Источник: Башинформ

Владимир Севастьянов напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно касающихся поведения пешеходов на дорогах. Их жизнь и здоровье зависят от каждого шага, сделанного вблизи транспортных магистралей, подчеркнул главный госавтоинспектор республики.

Основные рекомендации пешеходам:

Перед переходом дороги убедитесь, что автомобили остановились;

Прежде чем начать движение по пешеходному переходу, обязательно убедитесь, что водители вас видят и останавливаются. Даже если горит зеленый сигнал светофора, дождитесь полной остановки транспорта перед началом перехода;

Переходите дорогу только в специально отведённых местах;

Используйте наземные и подземные пешеходные переходы, оборудованные места для пересечения дорог. Помните, что неожиданный выход на проезжую часть создаёт угрозу для вашей жизни и здоровья;

Будьте внимательны ночью и в плохих погодных условиях, носите одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее водителям в темноте и тумане. Это значительно снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

«Каждый участник дорожного движения несёт личную ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Давайте будем взаимно вежливы и внимательны друг к другу. Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя и своих близких», — сказал Владимир Севастьянов.

Добавим, в Уфе за сутки госавтоинспекторы задержали пять нетрезвых водителей.