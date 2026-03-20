На украшение Ростова-на-Дону ко Дню Победы направят почти 20 млн рублей

На центральных площадях города разместят композиции из флагов.

Власти Ростова-на-Дону готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На портале госзакупок размещён тендер на украшение центральных улиц и площадей города. Начальная цена контракта — 19,9 млн рублей.

Как следует из документов, центральные площади города планируется украсить флаговыми композициями, на фонарных столбах разместят флаги, а на рекламных щитах — баннеры с символикой Дня Победы.

Кроме того, Ворошиловский мост и мост Стачки намерены декорировать световыми консолями в форме «вихря», у кинотеатра «Ростов» установят фотостену с подсветкой, а переулок Соборный украсят световой инсталляцией «Звезда».

Заявки от подрядчиков принимают до 27 марта. Все украшения должны быть установлены до 27 апреля 2026 года. Победитель тендера обязан следить за состоянием конструкций и обслуживать их до 1 июня 2026 года.