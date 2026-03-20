Ищу работу: омский Кадровый центр рассказал о портрете соискателя

Специалисты Кадрового центра Омской области, проанализировав характеристики кандидатов, которые обращаются за помощью в поиске работы, представили в пятницу, 20 марта 2026 года, портрет типичного соискателя.
Согласно полученным данным, это женщина от 35 до 54 лет, проживающая в городе, с высшим образованием. При этом размер желаемой заработной платы, который указывают чаще всего соискатели, — от 70 тысяч рублей.
«Женщины обращаются в службу занятости почти на 8% активнее мужчин — 53,7% и 46,3% соответственно, а жителей городов среди клиентов заметно больше — 57,7%», — привели статистические данные в региональном Кадровом центре.
Согласно информации, предоставленной Кадровым центром «Работа России» Омской области, лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, демонстрируют большую склонность к карьерному росту. Их доля среди соискателей превышает численность выпускников, закончивших только среднюю школу, в полтора раза.
Также среди соискателей, которые чаще всего занимаются поиском трудоустройства или проходят переобучение, преобладают такие профессии, как торговые представители, специалисты по бухгалтерскому учету, управленцы и сотрудники, занимающиеся административной деятельностью.
В пресс-службе регионального Кадрового центра добавили, что в число наиболее востребованных в регионе профессий входят: учитель, врач, водитель, токарь, швея, слесарь и другие.