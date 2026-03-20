Девять лет колонии получил экс-чиновник из Семёнова за взятку с вымогательством

Семёновский районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа. Его признали виновным в получении взятки с вымогательством, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Как установил суд, чиновник потребовал деньги у представителя подрядной организации. Взамен он пообещал не включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков, несмотря на срыв сроков работ по благоустройству общественного пространства в Семёнове.
В итоге фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.