Девять лет колонии получил экс-чиновник из Семёнова за взятку с вымогательством

За деньги он пообещал не включать фирму в «чёрный список».

Источник: Комсомольская правда

Семёновский районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа. Его признали виновным в получении взятки с вымогательством, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Как установил суд, чиновник потребовал деньги у представителя подрядной организации. Взамен он пообещал не включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков, несмотря на срыв сроков работ по благоустройству общественного пространства в Семёнове.

В итоге фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.