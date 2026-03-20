В Красноярском крае официально зарегистрирована река Барангабигай

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе официально зарегистрировали реку Барангабигай. Ее внесли в Государственный каталог географических названий. Специалисты Управления Росреестра по Красноярскому краю проанализировали картографические и справочные материалы, которые подтвердили необходимость официального закрепления названия реки в едином реестре географических наименований России. В ведомстве пояснили, что внесение реки Барангабигай в Государственный каталог географических названий обеспечит юридическую защиту топонима и его корректное использование в официальных документах, картографических материалах и научных исследованиях. Напомним, что на Таймыре издали детские словари для сохранения долганского языка и культуры.