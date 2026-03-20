В Черняховске приступили к ремонту дома из исторического комплекса «Кёнигсек»

«Фасады выполнены из полнотелого красного керамического кирпича, оштукатурены, в уровне первого этажа — под руст. На северо-восточном фасаде выполнен лучковый в плане ризалит, завершённый треугольным фронтоном. В южном углу жилого комплекса выполнен прямоугольный в плане ризалит, завершённый четырёхугольной шатровой крышей со шпилем, — следует из описания объекта. — Оконные проёмы в уровне первого этажа с полуциркульными перемычками, в уровнях со второго по четвёртый этажи — прямоугольные. На юго-восточном и юго-западном фасадах выполнены оси опирающихся наружными углами на квадратные в плане столбы балконов с металлическим ограждением. Фасады декорированы барельефами, пилястрами, междуэтажными и венчающими карнизами».