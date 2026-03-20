Социальный проект аэропорта Сочи стал призером двух престижных премий

Эксперты оценили проект аэропорта Сочи «Полет добрых дел».

Источник: пресс-служба аэропорта Сочи

Проект аэропорта Сочи по спасению бездомных собак признан одним из лучших в России. Социальная инициатива «Полет добрых дел» получила высокую оценку экспертного сообщества, став призером сразу двух престижных премий в сфере коммуникаций — «Серебряный Лучник — Юг» и Silver Mercury.

Проект направлен на поддержку подопечных приюта для собак «Поводог». В рамках инициативы в терминале аэропорта организовали трогательную фотовыставку, а в официальных каналах авиагавани регулярно выходила рубрика, рассказывающая о жизни и судьбах четвероногих друзей. Главным результатом проекта на данный момент стало то, что трое подопечных приюта уже обрели новых хозяев и постоянный дом.

Инициатива аэропорта курорта получила две награды: специальный приз студенческого жюри премии «Серебряный Лучник — Юг» в номинации «Корпоративные коммуникации» и серебро фестиваля Silver Mercury в номинации «Лучший проект при ограниченных ресурсах и/или бюджетах».

«Спасибо, что поддерживаете нас и помогаете творить добро!» — написали в телеграм-канале аэропорта Сочи.