Мошенники начали маскироваться под коммунальные службы в Ростове

Мошенники начали обманывать жителей Ростова-на-Дону от имени «Ростовводоканала». Об этом со ссылкой на городской департамент ЖКХ и энергетики сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».
Аферисты уже ввели в заблуждение некоторых абонентов, и взволнованные люди сразу же обратились к поставщику коммунальной услуги. Оказалось, ростовчане получили рассылку в соцсетях с аккаунта с «ГИС ЖКХ». В сообщениях оповещали о неожиданных начислениях за воду и предлагали уточнить ситуацию по ссылке.
Ростовчан предупреждают: переходить по подобным ссылкам нельзя, так как их присылают мошенники для хищения личных данных. Узнать любую информацию по оплате можно только в личном кабинете на сайте «Ростовводоканала».
Официальные службы, банки и компании никогда не связываются с клиентами через мессенджеры, не запрашивают смс-коды, не интересуются номерами банковских карт и паролями приложений.
