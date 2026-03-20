Красноярский эксперт рассказала, на каком сроке беременности можно путешествовать

Заместитель главного врача по медицинской части Красноярского родильного дома № 4 Ирина Первова рассказала, как правильно и безопасно путешествовать во время беременности.
По словам специалиста, путешествовать во время беременности можно, если она протекает без осложнений. При этом срок не должен превышать 36 недель (32 недели при многоплодной беременности). Лучшее время — второй триместр (14−27 неделя).
Кроме того, отдыхать необходимо там, где температура воздуха будет близка к привычной. Лучше выбирать места с умеренным климатом, не слишком жарким и сухим, а разница часовых поясов не должна превышать 2 часов. Поскольку беременной женщине тяжелее восстановить режим сна и отдыха. От отдыха в экзотических странах лучше отказаться. В них существует не только риск заражения инфекционными заболеваниями, но и диареи, обезвоживания, травм, укусов животных и насекомых.
Отдыхая на море, загорать надо аккуратно, лучше находиться на пляже не больше двух часов, и не в самый пик солнечной активности. Следует также использовать защитные средства и иметь запас питьевой воды. Купание в морской воде полезно для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Помимо положительных эмоций, плавание в море укрепляет мышцы таза, тем самым подготавливая их к родам, тонизирует мышцы спины, что облегчает нагрузку, а также уменьшает количество отеков. Но следует знать, что в холодной воде купаться беременной нежелательно. Температура воды должна быть выше 22 градусов и комфортна для будущей мамы.
Самый безопасный и удобный транспорт при беременности — поезд. Также можно воспользоваться автомобилем или самолетом. Авиаперелеты возможны при условии, что у женщины нет противопоказаний, угрозы прерывания беременности или преждевременных родов.
«Что рекомендую — у беременных повышен риск тромбоза, а в полёте приходится долго сидеть на одном месте. Поэтому наденьте компрессионные чулки: они оказывают мягкое давление на ноги и улучшают кровообращение. Также можно каждый час немного разминаться: вставать, ходить по салону. В полете пейте больше чистой воды. Лучше отказаться от кофе и газированных напитков. Выбирайте кресла у прохода: так вы сможете в любой момент пойти в туалет или прогуляться по салону, никого не потревожив», — посоветовала специалист.
Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с врачом и получите справку для перелета.
