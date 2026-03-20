Красноярский эксперт рассказала, на каком сроке беременности можно путешествовать

Отдыхая на море, загорать надо аккуратно, лучше находиться на пляже не больше двух часов, и не в самый пик солнечной активности. Следует также использовать защитные средства и иметь запас питьевой воды. Купание в морской воде полезно для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Помимо положительных эмоций, плавание в море укрепляет мышцы таза, тем самым подготавливая их к родам, тонизирует мышцы спины, что облегчает нагрузку, а также уменьшает количество отеков. Но следует знать, что в холодной воде купаться беременной нежелательно. Температура воды должна быть выше 22 градусов и комфортна для будущей мамы.