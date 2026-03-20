Стали известны подробности ДТП, которое парализовало север Волгограда

Дорожно-транспортное происшествие парализовало накануне, 19 марта, Первую продольную магистраль на территории Краснооктябрьского района Волгограда. Столкнулись две иномарки. Образовалась пробка длиною около четырех километров, делились очевидцы.
Авария случилась напротив здания театра «Царицынская опера». По данным регионального полицейского главка, правила дорожного движения нарушил владелец Chevrolet Aveo.
«По предварительной информации, около трех часов дня напротив здания на проспекте Ленина, 97, 43-летний водитель Chevrolet выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с Kia Ceed — водитель этого автомобиля поворачивал налево со встречного направления», — поясняют в пресс-службе ведомства.
Пострадала в ДТП женщина, находившаяся в Chevrolet в качестве пассажира. Ее доставили в больницу.
