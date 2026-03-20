В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Распространяемое в Новосибирской области письмо ветврачам якобы от имени Россельхознадзора, в котором предписывается прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, является фейком, сообщило ведомство.
«Фейковый документ был разослан в адрес руководителей ветеринарных клиник, ветеринарных учреждений, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность на территории Новосибирской области. В поддельном письме от имени Россельхознадзора адресатам предписывается немедленно прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, а также в срочном порядке — до 20 марта — направить подробные отчеты обо всех выездах специалистов, включая персональные данные, адреса, сведения о животных и проведенных манипуляциях, на указанный электронный адрес», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт не подписывал подобных документов. Там призвали игнорировать указания, содержащиеся в подделке, не направлять никакие сведения по указанным контактам и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, поскольку пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, говорил Данкверт.