Ученые предупредили о магнитной буре на шесть суток из-за прихода к Земле солнечной плазмы

К Земле с опозданием пришла солнечная плазма после мощного выброса на звезде, что ждать белорусам и другим жителям планеты рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, из-за более позднего прихода к Земле солнечной плазмы магнитная буря началась только в пятницу, 20 марта. Первые признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите планеты были зафиксированы около 04.00 по минскому времени.
— Запоздание по сравнению с прогнозом составило около пяти часов, — уточнили ученые.
Ожидается, что до конца недели к Земле должно прийти от двух до трех выбросов солнечной плазмы. И уже 20 марта ожидаются затяжные магнитные бури уровня G2 — G3.
— Общая продолжительность возмущений составит около шести суток, — предупредили специалисты.
При этом пока на Солнце вспышечная активность заметно снизилась. Но попытка нового роста активности возможна уже в начале следующей недели.
