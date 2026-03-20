Ученые предупредили о магнитной буре на шесть суток из-за прихода к Земле солнечной плазмы

На Земле началась шестидневная магнитная буря — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

К Земле с опозданием пришла солнечная плазма после мощного выброса на звезде, что ждать белорусам и другим жителям планеты рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Так, из-за более позднего прихода к Земле солнечной плазмы магнитная буря началась только в пятницу, 20 марта. Первые признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите планеты были зафиксированы около 04.00 по минскому времени.

— Запоздание по сравнению с прогнозом составило около пяти часов, — уточнили ученые.

Ожидается, что до конца недели к Земле должно прийти от двух до трех выбросов солнечной плазмы. И уже 20 марта ожидаются затяжные магнитные бури уровня G2 — G3.

— Общая продолжительность возмущений составит около шести суток, — предупредили специалисты.

При этом пока на Солнце вспышечная активность заметно снизилась. Но попытка нового роста активности возможна уже в начале следующей недели.

Тем временем Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 20 марта перед выходными.