В Воронежской области Россельхознадзор отозвал 470 деклараций на зерновые культуры

С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провели проверки 470 деклараций на зерновые культуры в Воронежской области, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж». В 140 декларациях инспекторы обнаружили серьезные нарушения, что стало основанием для отзыва 308 тысяч тонн зерна.