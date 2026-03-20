В Воронежской области Россельхознадзор отозвал 470 деклараций на зерновые культуры

С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провели проверки 470 деклараций на зерновые культуры в Воронежской области, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж». В 140 декларациях инспекторы обнаружили серьезные нарушения, что стало основанием для отзыва 308 тысяч тонн зерна.
Еще в 89 декларациях не оказалось обязательной информации, согласно требованиям Комиссии Таможенного союза, включая сведения о годе урожая, назначении и количестве зерна. А 29 деклараций на 75,3 тысячи тонн зерна отозвали из-за того, что исследования были выполнены не аккредитованных надлежащим образом.