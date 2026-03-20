КСИР опроверг заявление Нетаньяху об остановке сборки ракет

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что военные предприятия республики продолжают выпуск ракет, несмотря на удары США и Израиля. Его заявление опровергает утверждение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о блокировке работы ВПК Ирана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Аль-Арабийю».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В КСИР отметили, что ракетная промышленность Исламской Республики заслуживает высокой оценки, потому что даже в условиях авиаударов и обстрелов не останавливает производство ракет, уточняет «Интерфакс».

Заявление о сохранении работоспособности военных промышленных предприятий КСИР сделал после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 19 марта он сообщил, что Иран после атак американской и израильской армий больше не может собирать ракеты и продолжать реализацию ядерной программы, в частности — обогащать уран.

