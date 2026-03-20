Заявление о сохранении работоспособности военных промышленных предприятий КСИР сделал после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 19 марта он сообщил, что Иран после атак американской и израильской армий больше не может собирать ракеты и продолжать реализацию ядерной программы, в частности — обогащать уран.
КСИР опроверг заявление Нетаньяху об остановке сборки ракет
Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что военные предприятия республики продолжают выпуск ракет, несмотря на удары США и Израиля. Его заявление опровергает утверждение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о блокировке работы ВПК Ирана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Аль-Арабийю».