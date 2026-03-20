«Казачий курень» выступит на «Волгоград Арене» на матче «Ротора»

В Волгограде 20 марта 2026 года большой футбольный день. Волгоградский «Ротор» на домашнем поле принимает принципиального соперника — лидера ФНЛ воронежский «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 19.30. Зрители смогут разогреться не только горячо поддерживая родной клуб, но и под песни ансамбля «Казачий курень», который выступит в этот день на «Волгоград Арене». В пресс-службе волгоградского клуба рассказали, как будут развлекать зрителей в день матча.