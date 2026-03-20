Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Казачий курень» выступит на «Волгоград Арене» на матче «Ротора»

20 марта «Ротор» принимает «Факел» дома.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 20 марта 2026 года большой футбольный день. Волгоградский «Ротор» на домашнем поле принимает принципиального соперника — лидера ФНЛ воронежский «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 19.30. Зрители смогут разогреться не только горячо поддерживая родной клуб, но и под песни ансамбля «Казачий курень», который выступит в этот день на «Волгоград Арене». В пресс-службе волгоградского клуба рассказали, как будут развлекать зрителей в день матча.

Стадион откроет свои гейты в 17.30, за 2 часа до игры. Помимо казачьих песен, болельщиков ждут фотозоны, кикер, кибер зоны, ходулисты, ростовые куклы в виде персонажей Love Is, человек-газон. На стадионе можно будет нарисовать плакаты в поддержку сине-голубых, посмотреть экспозицию автомобилей и многое другое.

Билеты в продаже, перед проходом на стадион их рекомендуют распечатать, чтобы не застрять на входе.