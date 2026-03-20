Психолог Павловская назвала способы оторваться от телефона

Детям от шести до восьми лет рекомендуется проводить с устройством не более 80 минут в день дома и не дольше 40 минут в учебном заведении. Ребятам от девяти до десяти лет не стоит превышать порог в полтора часа домашнего использования смартфона и 50 минут — школьного. Нормы для подростков 11−14 лет — до двух часов и до одного часа вне школы и в ней соответственно. Ученикам старших классов 14−16 лет рекомендовано пользоваться гаджетом не более 170 минут дома и до 70 минут вне дома. Предложенные значения нужно разбавлять отдыхом для глаз и физической активностью.